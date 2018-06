Empfang im Buckingham Palast Herzogin Meghan gibt sich königlich: Ist das ihr neuer Look?

Meghan zeigte sich bei dem Empfang in einem etwas veränderten Look. Ihre Haare trägt sie nun zu leichten Wellen frisiert. Zudem wählte sie ein Kleid in einem zurückhaltenden Rosa, das sie mit schwarzen Aquazzura-Pumps kombinierte. Die zweireihige Prada-Robe mit Gürtel um die Taille betonte die schlanke Figur der 36-Jährigen. Der leicht asymmetrische Rock reichte Herzogin Meghan bis über die Knie.