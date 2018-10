In allen Zelten gaben die Bands nochmal alles – kein Klassiker wurde ausgelassen, auch der neue Wiesn-Hit "Cordula Grün" durfte da nicht fehlen. Doch gegen Ende wurde es dann doch nochmal etwas emotionaler: Bei gedimmten Licht und Robbie Williams' "Angels" lagen sich Besucher und Bedienungen in den Armen. Doch Feierabend hatten die Kellnerinnen und Kellner noch lange nicht: Nachdem die Gäste das Zelt verlassen haben, gings an Aufräumen und Putzen.