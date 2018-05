Emotionales Geständnis Schock! Jada Pinkett Smith fallen die Haare aus

In ihrer wöchentlichen Facebook-Talkshow "Red Table Talk" zeigt sich Jada Pinkett Smith (46, "Girls Trip") aktuell mit Turban. Warum, das verriet die Schauspielerin und Ehefrau von Hollywood-Star Will Smith (49, "Bright") in der aktuellen Folge am Montag. Die 46-Jährige leidet unter Haarausfall.