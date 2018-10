Emotionaler Rückblick Michael Bublé: Die Krebserkrankung seines Sohnes war "die Hölle"

Sänger Michael Bublé (43, "Come Fly With Me") hat sich zu der schwersten Phase seiner noch jungen Familie geäußert und über die Krebserkrankung seines Sohnes Noah gesprochen. Im Oktober 2016 wurde die erschütternde Diagnose bei dem heute Fünfjährigen gestellt, die Zeit danach sei "die Hölle" gewesen, wie Bublé nun im Interview in der australischen TV-Sendung "Today Show" verraten hat.