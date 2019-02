Emotionaler Moment Selma Blair mit Stock: Erster Auftritt seit der MS-Diagnose

US-Schauspielerin Selma Blair (46, "Eiskalte Engel") hat sich am Sonntagabend zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt, seit im vergangenen Jahr Multiple Sklerose bei ihr diagnostiziert worden war. Auf der Oscar-Party von Vanity Fair in Beverly Hills erschien sie in einem langen Kleid von Ralph & Russo, das in den Farben Rosa, Mintgrün, Eisblau und Schwarz leuchtete. Zudem hatte die 46-Jährige einen Gehstock bei sich.