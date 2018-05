Emotionaler Instagram-Post Taraji P. Henson und Kelvin Hayden sind verlobt

Die Schauspielerin Taraji P. Henson (47) und ihr Freund, der Ex-Football-Star Kelvin Hayden (34), haben sich verlobt! Das gab der "Empire"-Star selbst in einem Instagram-Post am Montagabend bekannt und zeigte überdies auch noch stolz seinen neuen Cartier-Ring. Am Muttertag soll sie von ihrem Liebsten die Frage aller Fragen gestellt bekommen haben. Der Klunker sei eigentlich ein Muttertagsgeschenk gewesen, erst anschließend sei Hayden auf die Knie gesunken, um um ihre Hand anzuhalten.