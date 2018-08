Er war eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Mit 80 Jahren starb Dieter Thomas Heck, wie der Medienanwalt Christian Schertz am Freitagabend im Namen der Familie in Berlin mitteilte. Freunde, Kollegen und prominente Fans aus Showbiz und Politik zollen dem Entertainer Tribut in den sozialen Medien.