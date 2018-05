Emotionale Worte vor Markles Hochzeit Die "Suits"-Stars bereiten sich auf die Hochzeit vor

Der Schauspieler, der seit Dezember 2016 mit "Pretty Little Liars"-Star Troian Bellisario (32) verheiratet ist, richtete zudem einige Worte an die Braut. Auf Twitter schrieb Adams, er denke viel über den "seltsamen, surrealen und wundervollen Tag nach, den meine Freundin Meghan haben wird": "Meghan - wo auch immer du bist - wir sind so dankbar, hier zu sein und zuzusehen, wie ihr diesen monumentalen Schritt zusammen macht."