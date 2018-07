Emotionale Instagram Story Candice Swanepoel: Keine Entschuldigung für After-Babybäuchlein

"Ich schäme mich nicht für mein Bäuchlein"

Weiter heißt es in ihrem emotionalen Post: "Ich schäme mich nicht für mein Bäuchlein nach der Geburt. Ich bin tatsächlich stolz darauf. Ich habe meinen Sohn neun Monate darin herumgetragen. Ich denke, ich habe es verdient einen kleinen Bauch zu haben", so das "Victoria's Secret"-Model. "Geht es darum, dass ich ein Model bin? Nun, wir sind auch nur normale Menschen, also lasst mich in Frieden den Strand genießen."