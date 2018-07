Emily Blunt macht es vor Süß und trotzdem elegant: Der Gretchen-Look 2.0

Wie der Style am besten funktioniert, machte vor kurzem Schauspielerin Emily Blunt (35) in einem Kleid von Dior vor. Bei einem Event in New York trug sie ein sanft umspielendes Tüllkleid mit weißen Polkadots und romantisch-verspielten schwarzen Verzierungen. Während das tiefe Dekolleté ihre Weiblichkeit betonte, sorgten die süßen Rüschen-Ärmel und die A-Linie in Midi-Länge für einen Hauch an Unschuld.