Der 24-Jährige habe "eine leichte Einblutung, so dass er nicht spielen kann", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt. Goretzka musste wegen Oberschenkelproblemen schon bei den Bayern pausieren – jetzt wirft ihn die Verletzung erneut zurück.