Melvin besucht mittlerweile die dritte Klasse der Landauer Grundschule. Wenn Freunde bei ihm zu Besuch sind, geben sie den Eltern ihres Spielkameraden ihre Anliegen per Gestik zu verstehen, wenn sie etwa Durst haben. Irgendwie klappt’s immer mit der Verständigung.

Farben, Signale und Vibration

Wie sieht der Alltag der Familie sonst aus? Geweckt wird das Ehepaar morgens per Vibration. Und wenn es im Hause Ritt an der Tür läutet, gibt ein notizblockgroßer Kasten an der Wand Lichtsignale von sich. Eine Lichtklingel. Das Kästchen sondert Licht in verschiedenen Farben und Rhythmen ab. Marina und Markus Ritt erfahren anhand dessen, ob jemand anruft, das Kind schreit, die Haustür läutet, ein Fax eingegangen ist, der Rauchmelder piept oder ob sich Wasser am Boden ansammelt. Per Sensoren werden die Signale ausgelöst. Drei solcher Kästen hat Familie Ritt zu Hause – "zu wenig", findet Marina Ritt. Mehr zahlt die Krankenkasse aber nicht.

Markus Ritt ist sportlich sehr aktiv, er kegelt. Im Straubinger Gehörlosenverein trifft er auf Gleichgesinnte. Mit seinem Team hat er es sogar in der Deutschen Gehörlosen-Kegelmeisterschaft in die "Top Drei" geschafft. "Sport ist wichtig in der Gehörlosenkultur", deutet er.

Auch Musik spielt in vielen Leben eine wichtige Rolle, motiviert, beeinflusst die Stimmung, begleitet in schweren Zeiten. Dem Ehepaar Ritt ist Musik nahezu fremd. "Früher habe ich Musik geliebt. Heute kann ich nur noch sehr laute Musik hören", sagt Marina Ritt. Ihr Partner spürt Musik. "Bass und Rhythmus bekomme ich mit."

"Wir wünschen uns von anderen Mut, auf uns zuzugehen"

Haben die Ritts Wünsche für die Zukunft? Von den "Hörenden" wünscht sich das Ehepaar weniger Gehemmtheit, stattdessen mehr "Mut, uns zu integrieren, auf uns zuzugehen". "Außerhalb des Gesichtsfeldes bekommen wir nicht viel mit", gibt Markus Ritt zu bedenken. Und doch ist er sich mit seiner Frau einig: "Man kann auch als Gehörloser sehr gut leben." Familie Ritt beweist das auf bemerkenswerte Weise. Sie meistert ihren Alltag – auch ohne Gehör. In Stille.