Elfte und letzte Staffel startet Neue Folgen von "Akte X": Fünf unglaubliche Fakten zur Kult-Serie

2. Wegen der Sehnsucht ging es nach Kalifornien

Die ersten vier Staffeln wurden in Kanada gedreht, dann rückte das komplette Team dort ab und zog nach Los Angeles um. Seitdem wird in der kalifornischen Metropole produziert. Doch warum flüchtete man aus dem hohen Norden des amerikanischen Kontinents? Ganz einfach: David Duchovny hatte Sehnsucht nach seiner Frau Tea Leoni und drohte an, aufgrund der Entfernung auszusteigen, wenn man den Drehort nicht nach L.A. verlegt.

3. Dana Scully hat ein berühmtes Vorbild

Kommt Ihnen der Charakter von Dana Scully möglicherweise irgendwie bekannt vor? Wäre zumindest kein Wunder: Der Serienschöpfer Chris Carter legte die Rolle an Clarice Starling aus "Das Schweigen der Lämmer" an und gab dies später auch des Öfteren zu. Jodie Foster wurde dank der Rolle in dem Psycho-Schocker zum Weltstar, genauso wie auch Gillian Anderson.

4. Auf Augenhöhe dank einer Kiste

Kein Witz: Gillian Anderson verbrachte während der Dreharbeiten viele Stunden auf einer Kiste stehend. Der Grund dafür ist allerdings relativ banal: Mit gerade einmal 1,60 Meter Körpergröße ist Anderson rund 25 Zentimeter kleiner als Duchovny. Das war den Regisseuren eindeutig zu viel. Die beiden Hauptdarsteller sollten nicht nur psychisch auf Augenhöhe sein, sondern auch physisch - zumindest annähernd.

5. Bekannte Rockband für Titelsong verantwortlich

Jedem Rockfan ist die britische Formation The Smiths rund um Frontmann Morrissey natürlich ein Begriff. Die eingängige Titelmelodie geht tatsächlich auf die Indie-Heroen der 80er-Jahre zurück. Carter beauftragte den Komponisten Mark Snow einen Song für die Serie zu kreieren und gab ihm dafür den Smiths-Song "How soon is now?" mit auf den Weg, an dessen Ende Morrissey unverkennbar eine ähnliche Melodie pfeift.