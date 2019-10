Deshalb will er nun auch den Tabellen-16. der Zweiten Liga auf keinen Fall unterschätzen und warnte davor, sich dem "Tempo und Rhythmus des Gegners" anzupassen. "Aber es liegt an uns: Wenn die Einstellung stimmt, ist unsere Qualität zu groß", sagt der 48-Jährige: "Wir werden alle hart arbeiten müssen, um in die nächste Runde zu kommen." Für das K.o.-Duell mit dem Malocherklub aus dem Ruhrpott gilt also: Elf Kumpel müsst ihr sein!