Elektrisierende Testfahrt Jaguar i-Pace: Raubkatze unter Strom

Akku-Autos erfordern eben Umgewöhnung. Auch beim Fahren. In der "High"-Einstellung der Rekuperation, also der Energie-Rückgewinnung, dient das rechte Pedal ebenso der Beschleunigung wie dem Bremsen: Wird es gelöst, ist kräftige Verzögerung zu spüren. 98 Prozent aller Bremsvorgänge, hat Jaguar errechnet, lassen sich energie- und materialschonend so über das Strompedal regeln. So meistert man mit etwas Übung intuitiv kurvige Bergstraßen und sogar Rennkurse zügig, ohne zwischen den Pedalen zu wechseln. Allein die zwar straffe, aber mit kaum Rückmeldung arbeitende Lenkung dämpft etwas das Vergnügen an der sportlichen Fahrt.

Die größte Überraschung während der Testfahrt an der portugiesischen Algarve war freilich die extreme, so nicht erwartete Off-Road-Fähigkeit des i-Pace. Mühelos durchwatete er einen halben Meter tiefes Gewässer und kraxelte heftige, steinige Steigungen hoch. Eigentlich logisch: Das sofort anliegende Drehmoment der beiden Motoren direkt an den Achsen beschleunigt jedes mechanische Getriebe an Verbrennungsmotoren aus. Ein ebenfalls elektrisches SUV der Schwestermarke Land Rover - es ist nur eine Frage der Zeit.

Technische Daten Jaguar i-Pace:

Fünftüriges SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.682/2.1895 (mit Außenspiegeln)/1.565/2.990 Wendekreis: 12,40 m; Leergewicht: 2.208 kg, Zuladung: 462 kg, Sitzplätze: 5, Kofferraumvolumen: 565 - 1.453 l.

Antrieb: 2 Permantenmagnet-Elektromotoren; Leistung: 294 kW/400 PS, Drehmoment: 696 Nm, Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h, 0 - 100 km/h: 4,8 Sekunden, Allrad-Antrieb, Verbrauch: 21,2 kW/100 km, Akku-Kapazität: 90 kWh, Reichweite nach WLTP: 480 km, Preis: ab 78.850 Euro.

