Eleganter Auftritt Sandra Oh verblüfft im weißen Hosenanzug - ohne BH

Serienstar Sandra Oh (47, "Grey's Anatomy", 2005-2014) überraschte bei einer Filmpremiere zur zweiten Staffel der TV-Serie "Killing Eve" (seit 2018) am Montag in Los Angeles mit einem besonders tief dekolletierten, schneeweißen Hosenanzug. Der Schnitt des Blazers ließ eine Frage nicht offen, denn auf einen BH verzichtete die kanadische Schauspielerin koreanischer Abstammung bei ihrem Auftritt ganz offensichtlich.