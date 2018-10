Elegant und stilsicher Robin Wright: "House of Cards"-Premiere in transparenter Bluse

Die Blondine begeistert des Öfteren mit ihren Hosenanzügen und Ensembles im Androgyn-Look. Auch für die langersehnte Premierenfeier zur sechsten Staffel der Netflix-Serie "House of Cards", in der sie US-Präsidentin Claire Underwood spielt, entschied sich die Schauspielerin für die klassische Kombi aus Hose und Jackett. Die weißen Punkte am Ärmel der Jacke spiegelten sich in der schwarz-weiß gepunkteten Bluse wider, die die Schauspielerin darunter trug. Der durchsichtige Stoff gab den Blick auf einen schwarzen BH frei und verlieh der Bluse damit eine verführerische Note. Außerdem steigert der Serienstar damit den weiblichen Neidfaktor: Mit ihren 52 Jahren kann sich Robin Wright über eine schlanke Traumfigur freuen.