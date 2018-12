Bei der gestrigen Verleihung des Ballon d'Or für die besten Fußballer und Fußballerinnen der Welt stand nicht der Sport im Vordergrund. Vielmehr sorgte der französische Moderator und DJ Martin Solveig (42, "So Far") in Paris für mächtig Schlagzeilen. Der Vorwurf: Sexismus. Solveig habe mit einer Frage die Norwegerin Ada Hegerberg (23), die als weltbeste Fußballerin ausgezeichnet wurde, sexistisch beleidigt. Die Spielerin von Olympique Lyon wurde von ihm live vor laufenden Kameras gefragt, ob sie denn "twerken" könne. Ein Tanz, bei dem die Frau tief in die Hocke geht und mit ihrem Po wackelt.