Ehud Arye Laniado wuchs in Tel Aviv auf, war zunächst als Hotel-Masseur tätig und stieg dann in Afrika und Belgien ins Geschäft mit den Edelsteinen ein. 2015 verkaufte er den damals pro Karat teuersten Diamanten der Welt an einen Hongkonger Milliardär. 43 Millionen Euro gab dieser aus, um seine siebenjährige Tochter mit dem "Blue Moon of Josephine" zu beschenken.