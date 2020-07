Mit Eisenstangen und Fleischklopfern bewaffnet

Einen Tag später bemerkten Anwohner, dass sich mehrere Personen in einer Grünanlage im Hasenbergl versammelt hatten – teilweise hielten sie auch Eisenstangen in ihren Händen. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, die eintreffenden Streifen konnten acht Personen feststellen. Sie alle gehörten der ersten Gruppe an, die einen Tag zuvor auf den 20-Jährigen losgegangen war. Es war wohl eine handfeste Auseinandersetzung geplant – in den umliegenden Büschen fanden die Polizisten unter anderem Eisenstangen und Fleischklopfer.