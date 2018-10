Eis, Eis, Eis: Jaroslav Bobrowski isst 85 Kugeln in einer Stunde Zittern bis zum Weltrekord

Bobrowskis Körper ist also aufs viele Essen in kurzer Zeit trainiert; und so sah es am Mittwoch auch aus. Völlig ruhig verschwand eine Kugel nach der nächsten. "Pistazie und Quark, das schmeckt mir am besten", ließ der Triathlet zwischendrin mal verlauten. Die Kugeln á 40 Gramm: für Bobrowski größer als gedacht; und kälter als gedacht. "Aber ich komme ja ursprünglich aus Sibirien, ich bin Kälte ja gewohnt", so Bobrowski zwischen einer Kugel Pistazie und Quark.