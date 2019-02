STEFAN LEX, NOTE 4: Der Ex-Bundesligaspieler brachte wie so oft Tempo ins Spiel, zu selten konnte er seine Fähigkeiten effektiv ausspielen.

Daniel Wein wird in Cottbus fehlen

DANIEL WEIN, NOTE 3: Leitete viele Bälle weiter, zu selten hatte er aber selbst ein zündende Idee. Holte sich zu allem Überfluss die fünfte Verwarnung und wird in Cottbus fehlen. Mit Wut im Bauch und viel Glück traf er zum Ausgleich.

EFKAN BEKIROGLU, NOTE 3: Trennte sich ab und an zu spät vom Ball, aber wurde von den Fans zu schnell ausgepfiffen - genau seine Fähigkeiten am Ball können den Unterschied in engen Räumen ausmachen. Wichtig als Kreativ-Löwe.

NICO KARGER, NOTE 3: Lief immer wieder an am linken Flügel. Mal mit Erfolg, mal ohne Abnehmer, mal zu durchsichtig. Scheiterte am Pfosten und leitete den Sieg ein.

Sascha Mölders wird Tor aberkannt

SASCHA MÖLDERS, NOTE 3: Zeigte früh Präsenz. Seinen ersten Chancen-Doppelpack vergab er, sein Tor wurde aberkannt.

MARKUS ZIEREIS, NOTE 4: Der Überraschungsgast in der Startelf scheiterte schon nach zwei Minuten per Kopf. Eine zweite vergebene Chance - viel mehr war da nicht.

AARON BERZEL, NOTE 3: Brachte als Rechtsverteidiger sichtlich Schwung.

PRINCE OWUSU, NOTE 2: Man brauche noch „Geduld“ mit dem Princen, meinte Bierofka - und ließ ihn auf der Bank. Der Prince antwortete mit dem Jokertor.

JAN MAUERSBERGER KAM ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.