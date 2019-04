SVEN ULREICH, NOTE 4:

Neuers Stellvertreter ist Mr. Pokal, sein dritter Einsatz seit dem Achtelfinale. Hatte viel mehr zu tun als beim 1:0 an Ostern in der Liga. Machtlos bei den Gegentreffern. Packte sicher zu, wenn nötig. Im Finale gegen RB Leipzig will Stammtorwart Neuer sich den Pokal abholen.