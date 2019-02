Javi Martinez mit starker Form

JAVI MARTÍNEZ, NOTE 2: Der Albtraum aller Liverpool-Fans durfte nach seiner Gala in Anfield erneut starten – ein kleines Geschenk von Kovac. Weil Hertha deutlich defensiver agierte als Liverpool, konnte sich Martínez nicht so oft in Zweikämpfe werfen. Aber treffen konnte er: Nach James-Ecke köpfte er zum 1:0 ein (62.).

LEON GORETZKA, NOTE 5: Hatte die Reizung im Sprunggelenk rechtzeitig überwunden, er erhielt den Vorzug vor Thiago, der zunächst draußen saß. Es war die schwächste Partie von Goretzka in der Rückrunde, der 24-Jährige spielte Fehlpässe, agierte defensiv nachlässig und vorne war er nicht zu sehen. Zur Halbzeit ausgewechselt.

SERGE GNABRY, NOTE 4: Sein Schüsschen wurde von Hertha-Keeper Rune Jarstein problemlos pariert (21.). Sonst war lange wenig zu sehen vom deutschen Nationalspieler. Wie Goretzka wirkte er irgendwie kraftlos. In der zweiten Halbzeit etwas auffälliger. Kann es insgesamt aber deutlich besser.

JAMES RODRÍGUEZ, NOTE 4: Schon in Liverpool hatte der Kolumbianer nicht überzeugt, gegen Hertha machte er so weiter. Kaum zu sehen in der ersten Halbzeit. Bezeichnend: Der Pass ins Seitenaus, der Joshua Kimmich meterweit verfehlte (31.). Steigerte sich ein wenig und schlug die Ecke vor dem 1:0.

FRANCK RIBÉRY, NOTE 4: Zum ersten Mal im Jahr 2019 in der Startelf, Kingsley Coman durfte sich ein bisschen ausruhen. Ribéry hatte bei seinen letzten beiden Einsätzen von Beginn an dreimal getroffen – diesmal nicht: Unauffällige Partie. Wurde in der 58. Minute ausgewechselt.

Kindsgley Coman muss verletzt raus

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 4: Jarstein krallte sich den Kopfball des Polen. In der Folgezeit fiel Lewy kaum auf, er verlor viele Zweikämpfe, wurde von den Kollegen aber auch überhaupt nicht in Szene gesetzt. Kovacs Philosophie der kontrollierten Offensive kommt dem Stürmer nicht gerade zugute. Von Karim Rekik niedergestreckt, der Berliner sah Rot (84.).

THIAGO, NOTE 3: Kam zur zweiten Halbzeit für Goretzka ins Spiel, um endlich für kreative Momente nach vorne zu sorgen. Ohne Glanzaktionen, aber immerhin mit präzisen Pässen zu seinen Teamkollegen.

KINGSLEY COMAN, OHNE NOTE: In der 58. Minute für Landsmann Ribéry eingewechselt. Musste kurz darauf schon wieder raus (67.), hatte sich ohne Gegnereinwirkung verletzt. Coman griff sich an den linken hinteren Oberschenkel.

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Ersetzte den traurigen Coman, der sofort in die Kabine gebracht und behandelt wurde. Müller griff über die rechte Seite an, wirkte sehr motiviert. Entscheidendes gelang ihm aber nicht mehr. Vergab das 2:0 knapp (86.).