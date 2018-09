München – Neun Punkte, 9:2-Tore: Der FC Bayern hat gegen Bayer Leverkusen am Samstag mit einem souveränen 3:1 die Tabellenführung konsolidiert (hier den Liveticker nachlesen). Dabei geriet der Rekordmeister durch einen wiederholten Foulelfmeter in der 5. Minute früh in Rückstand.