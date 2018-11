Mats Hummels, NOTE: 4: Böser Patzer in der zehnten Minute als sein Ballverlust zu einem BVB-Konter führte. Kam einige Male zu spät in die Zweikämpfe gegen Götze, andererseits mit Ballgewinnen. Brachte allerdings mit Abspielen Mitspieler in Bedrängnis. Sah in Laufduellen allerdings manchmal nur die Rücklichter. Danach ausgewechselt (65.).