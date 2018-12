Einzelkritik zum FC Bayern Noten: Vier Zweier für die junge Bayern-Bande

SERGE GNABRY, NOTE 2: Einmal heftig von Nürnbergs Leibold gecheckt, da dürfte der Kopf gebrummt haben, Jagte einen Schuss deutlich drüber (22.), war insgesamt agil und gefährlich. An Ribérys 3:0 beteiligt. Weiter gut in Form.

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Wie Gnabry lauffreudig und kreativ, riss mit seinen Sprints in die Spitze Lücken für die Kollegen. Bredlow wehrte Müllers Schuss in der ersten Halbzeit ab. Lautstarker Anführer.

FRANCK RIBÉRY, NOTE 3: Sein abgefälschter Rechtsschuss konnte gerade noch so entschärft werden (15.). Dann aber erfolgreich: Traf per Abstauber zum 3:0 (56.), sein erstes Ligator in dieser Saison. Ließ sich vor den Fans in der Südkurve feiern, klopfte immer wieder aufs Bayern-Logo.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Per Kopf, per Fuß: Die Tormaschine produziert weiter am Fließband. Doppelpack für den Polen, schon sein 42. in der Bundesliga. Nur Gerd Müller hat mehr (55.). Wow! Lewy steht jetzt bei 19 Saisontoren. Er vergab noch weitere gute Chancen (24., 39.). Trotzdem eine Topleistung.

THIAGO, NOTE 3: Kam für den starken Goretzka ins Spiel (63.). Der kleine Spielmacher fügte sich gut ein, war sogar einmal per Grätsche erfolgreich.

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Ersetzte Ribéry, der gar nicht rauswollte, aber mit Trainer Niko Kovac scherzte und abklatschte (63.). Alles gut. Coman merkt man nach seiner Sprunggelenksverletzung die lange Pause noch an. Schoss rechts am Tor vorbei (77.). Wird nun weiter aufgebaut.

SANDRO WAGNER OHNE, NOTE: In der Schlussphase für Gnabry eingewechselt, hatte keine auffällige Szene mehr.