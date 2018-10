Thiago, NOTE: 2 Zog die Bälle an, baute das Bayern-Spiel von hinten heraus konstruktiv auf. Überall zu finden. Erzielte einen Treffer, der wegen Videobeweis (angeblich Foul zuvor) wieder aberkannt wurde. Zog dann den entscheidenden Sprint an, der ihn in die richtige Position brachte, um mit langem Bein das 2:1 zu erzielen (62.).