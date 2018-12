JAVI MARTÍNEZ, NOTE 3: Der Triple-Held, der zuletzt überhaupt keine Rolle mehr spielte, rückte in die Startelf - weil Leon Goretzka (Adduktorenverhärtung) passen musste. Vergab eine Kopfballchance (13.) nach einem Eckball, Thomas Müller vergab dann den Abpraller. Köpfte noch mal drüber (29.). Defensiv ordentlich.

JOSHUA KIMMICH, NOTE 2: Spielte wieder einmal durch, hat damit jede Sekunde in dieser Hinrunde auf dem Platz gestanden. Das schaffte bei Bayern sonst nur Neuer. Respekt! Rannte viel im Zentrum herum, brachte fleißig Ecken und Freistöße in den Strafraum. An Ribérys 2:0 entscheidend beteiligt.

THIAGO, NOTE 3: Im Mittelfeld nicht ganz so auffällig wie Kimmich, wirkte ein bisschen gehemmt. Ob’s am schlechten Rasen in der Frankfurter Arena lag? Probierte es mal mit einem Schuss aus der Distanz, Trapp nahm den Ball locker auf (40.). Steigerte sich, gefiel als Kämpfer.

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Mit seinem 302. Einsatz für Bayern in der Bundesliga holte er Lothar Matthäus ein. Wirbelte in der Offensive, kam meist über die rechte Seite. Hatte Pech, als sein Kopfball an die Latte klatschte (44.). Der Einsatz stimmte – wie eigentlich immer. Klärte im eigenen Strafraum (60.).

FRANCK RIBÉRY, NOTE 1: Formidabler Jahresendspurt des Franzosen: Siegtor gegen Leipzig, Doppelpack gegen Frankfurt! Musste beim 1:0 nur noch einschieben nach tollem Zuspiel von Robert Lewandowski (35.), dann traf er nach Doppelpass mit Kimmich zur Entscheidung (79.). Gefährliche Flanken, feine Dribblings. Bester Bayern-Spieler.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 2: Diesmal nicht als Torschütze herausragend, sondern als Vorbereiter: Assistierte Ribéry vor dem 1:0, bediente dann auch Müller vor dessen Lattenkracher. Das gibt Pluspunkte bei den Kollegen. Vergab selbst nach Alaba-Pass das 2:0 (45.).

KINGSLEY COMAN, SANDRO WAGNER UND MERITAN SHABANI, OHNE NOTE: Die drei Joker kamen kurz vor Schluss für Ribéry, Müller und Lewandowski ins Spiel.