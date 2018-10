Joshua Kimmich, Note 3: Spiel Nummer drei unter Löw als Sechser im zentralen Mittelfeld. In viele Zweikämpfe verwickelt, eroberte anfangs Bälle. Ließ sich aber auch einige Male überspielen oder austanzen. Nach vorne immerhin mit Anspielen, die das Spiel mal schnell machten. Konnte das Tempo der Holländer mitgehen. Bester Deutscher.

Toni Kroos, Note 4: Der Spielgestalter hatte diesmal zwei Adjutanten: Kimmich und Kroos. Dennoch konnte er sein Spiel nicht aufziehen, weil ihn die Holländer geschickt aus der Partie nahmen. Spielte sehr tief aus der eigenen Hälfte, ohne große Ausstrahlung und Wirkung.

Thomas Müller trifft wieder nicht

Emre Can, Note 5: Nachnominiert und gleich in der Startelf. Der Juventus-Profi, nicht im WM-Kader, mit seinem ersten Einsatz seit November 2017. Fiel mit rustikalem Einsteigen auf und mit einem guten Pass in die Spitze auf Müller. Sonst? Keine Impulse nach vorne. In Halbzeit zwei nicht mehr zu sehen, ausgewechselt nach 57 Minuten.

Thomas Müller, Note 5: Seine Tor-Krise hält an, traf wieder nicht. Hätte völlig frei das 1:1 machen müssen (38.). Positiv: Gutes Anspiel auf den durchstartenden Werner, guter Linksschuss (18./gehalten). Insgesamt enttäuschend. Wurde nach 57 Minuten ausgewechselt.

Timo Werner, Note 5: Löw stellt ihn auf, wo seine Stärken sind: Als Linksaußen verrichtete er auch Defensivarbeit, lief Bälle nach hinten ab. Vor dem Tor, siehe den Abschluss (15.), ohne Mumm. Wenige gefährliche Dribblings oder Hereingaben – zu dünn.

Mark Uth, Note 4: Erste Nominierung des Mittelstürmers (27) für die Nationalelf, erster Startelf-Einsatz. Null Tore (in zehn Pflichtspielen) für den FC Schalke. Sehr flink, eroberte Bälle, spielte gut mit, erster Abschluss nach 18 Minuten. Baute in Halbzeit zwei stark ab, kaum noch im Spiel. Raus nach 68 Minuten.

Gegen Niederlande: Julian Draxler schlampt

Julian Draxler, Note 5: Gleich nach seiner Einwechslung (57.) mit einer Schusschance, verzog aber in Rücklage mit links. Versuchte, die Bälle zu verteilen und für Gefahr zu sorgen. Schlimmer Pass, der zum 0:2-Konter führte.

Leroy Sané, Note 3: Sofort im Spiel (ab 57.), sofort mit Zug zum Tor über die linke Seite. Sucht immer die schnelle Flanke oder den Abschluss. Verzog aus guter Position mit links (65.). Also wenn Löw jetzt noch nicht verstanden hat, dass der Flügelspieler von Manchester City immer von Beginn an ran muss...

Julian Brandt, Note 4: Löws WM-Joker diesmal die dritte und letzte Option. Kam nach 68 Minuten, sollte die rechte Seite beleben. Ohne echte Szene.

Lesen Sie hier: Interna verraten - Bayern-Profis revoltieren gegen Niko Kovac