SVEN ULREICH, NOTE 4: Viel zu sorglos nach dem Rückpass von Hummels, ließ den Ball beinahe fahrlässig den Ball durch, klärte gerade noch vor Löwen. Konnte Löwens Direktschuss gut parieren, an den Schuss von Pereira ins lange Eck kam er nicht ran (48.). Glück



JOSHUA KIMMICH, NOTE 4: Hatte bei Ecken mit dem Hausrat der Club-Fans zu tun, der in seine Richtung flog. Recht engagiert, aber ohne den nötigen Drive. Da muss mehr kommen über den rechten Flügel.



NIKLAS SÜLE, NOTE 3: Nach Sperre in Bremen im Pokal zurück in der Startelf. In der ersten Hälfte kaum gefordert, rettete bei einer Konter-Situation nach der Pause stark. Marschierte gegen Ende der Partie mehr und mehr nach vorne.



MATS HUMMELS, NOTE 4: Nach seiner Rückgabe brachte sich Ulreich in Schwierigkeiten. Begann nach dem Rückstand unsicher zu werden, vertändelte einen Ball, schenkte dem Club einen Überzahlkonter – ohne Folgen.



DAVID ALABA, NOTE 4: Schlenzte einen Freistoß zentimetergenau aufs rechte obere Toreck, zu genau – weil an die Latte (23.). Legte sich am Ende der ersten Hälfte mit Nürnbergs Bauer an. Schwache Flanken, zu wenig.



JAVI MARTÌNEZ, NOTE 4: Räumte ab, wenn nötig. Traf jedoch auf zehn Nürnberger Abräumer – hatte es also schwer, auf seinem Fachgebiet zu glänzen. Arbeite und lief viel. In der 57. Minute lief er dann zur Bank, weil ihn Trainer Kovac auswechselte.