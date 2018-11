Arjen Robben, NOTE 1: Wow! Tolles Startelf-Comeback, Knieprobleme hatten ihn in den vergangenen vier Wochen gestoppt. Ließ vor dem Treffer zum 1:0 (13.) gleich vier Benfica-Spieler stehen, vollendete per Schuss in den Winkel. Erhöhte mit einem weiteren Traumtor auf 2:0 (30.), wieder nach typischem Robben-Lauf in die Mitte. In Gala-Form.

Thomas Müller, NOTE 2: Hatte gegen Düsseldorf zweimal getroffen und präsentierte sich auch gestern Abend in besserer Verfassung. Sehr beweglich, bereitete Robbens 2:0 vor. Beinahe auch selbst Torschütze, Benficas Keeper lenkte Müllers Kopfball noch über die Latte (36.).

Franck Ribéry, NOTE 2: Feurig agierte der Franzose in dieser Saison bislang nur außerhalb des Platzes. Insofern war Benfica ein Schritt nach vorne. Engagierter Auftritt. Sein Schuss nach feinem Dribbling wurde von Vlachodimos pariert (19.), auch in der zweiten Halbzeit blieb der Benfica-Keeper bei einem Flachschuss der Sieger (50.). In Minute 76 war es dann soweit: Mit rechts trifft er zum 5:1.

Robert Lewandowski, NOTE 1: Zunächst mit Standproblemen auf dem rutschigen Rasen, dann treffsicher: Köpfte nach Kimmich-Ecke zum 3:0 ein (37.). Das Kunststück wiederholte er in der 51. Minute beim 4:1. Hat jetzt 51 Tore in der Champions League erzielt – und 17 in dieser Saison. Auf Lewy ist Verlass.

Renato Sanches, NOTE 3: Kam in der 71. Minute für Robben, blieb aber blass.

Sandro Wagner, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

Woo-Yeong Jeong, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.