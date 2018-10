Die Statistik spricht für Hummels

Doch die Statistik zeigt: Eine Aufstellung mit Hummels ist nicht schlchter, sogar etwas besser, als eine ohne ihn. In der letzten Saison spielte Hummels in 36 Pflichtspielen von Anfang bis Ende. Der FC Bayern kassierte dabei 34 Tore, 16 Spiele davon ohne Gegentor. Bei den zwölf Spielen, in denen Hummels nicht zum Einsatz kam, gab es zwölf Gegentore, vier dieser Spiele gewannen die Bayern zu Null.