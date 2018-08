Einstimmiger Beschluss Donald Trumps Stern auf dem Walk of Fame soll verschwinden

West Hollywood wehrt sich gegen Donald Trump (72) - wenn auch eher symbolisch. Die Stadt, Teil der Metropolregion Los Angeles, hat laut "New York Times" dafür gestimmt, den Stern des US-Präsidenten auf dem Hollywood Walk of Fame zu entfernen. Der Beschluss des Stadtrats soll einstimmig gewesen sein. Der Haken an der Sache: Der Stern liegt nicht in West Hollywood, die Stadt ist also nicht zuständig. Offenbar sollte die Handelskammer in Los Angeles, die tatsächlich verantwortlich ist, dadurch gedrängt werden, etwas zu unternehmen. Aufgelistet waren in dem Antrag offenbar Trumps "Verfehlungen" - von seinem Umgang mit Frauen bis zur Trennung von Einwandererfamilien an der US-Grenze.