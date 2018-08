Einstiger Kinderstar Jimmy Bennett: Das ist der junge Mann, der Asia Argento beschuldigt

Kein Wunder, dass Jimmy Bennett, der bürgerlich James Michael Bennett heißt, jetzt in aller Munde ist. Mit seiner Karriere konnte der gebürtige Amerikaner bisher keinen so großen Presserummel bewirken. Und das, obwohl Bennett bereits seit Kindertagen schauspielert. Seine erste Rolle ergatterte er 2003 im Alter von sieben Jahren. Er spielte eines der Kinder in "Der Kindergarten Daddy" an der Seite von Eddie Murphy (57). In "Hostage - Entführt" trat er 2005 neben Bruce Willis (63) in Erscheinung, in "Amityville Horror - Eine wahre Geschichte" neben Ryan Reynolds (41). Ein Jahr später war er neben Harrison Ford (76) in "Firewall" auf der Leinwand zu sehen. Bennett spielte außerdem bereits in den Serien "Bones", "Perception" und "My Superhero Family" mit. Seine bis dato letzte Rolle spielte er in dem romantischen Thriller "Heartthrob".