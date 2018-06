Keine Chance beim TSV 1860

Gerade der frühere Profi des TSV 1860 zeigt, wie schwach manche WM-Teilnehmer in Wirklichkeit sind. Was hart klingt, ist einfach erklärt. Denn: Weder in Gieisng noch in der Zweiten Liga konnte sich der heute 24-Jährige während seiner Zeit in München nicht nachhaltig durchsetzen.