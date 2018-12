Niederlechner war in der Jugend zwischen 2002 und 2006 bei den Jung-Löwen zum Fußballer ausgebildet worden. Sein weiterer Werdegang änderte an seiner Zuneigung nichts. "Als ich in Haching war, habe ich immer gehofft, dass vielleicht der TSV 1860 München anruft. Im Profibereich kam das dann leider nicht zustande", erzählte er zu der Zeit, als er zwischen Sommer 2011 und Januar 2013 im Kader der SpVgg Unterhaching stand.