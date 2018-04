Motiv unklar Schüsse in YouTube-Zentrale: Verdächtige tot

Die drei Schussopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 36-jähriger Mann, der zunächst in kritischem Zustand war, befand sich am Mittwoch noch in Behandlung. Zwei Frauen (27 und 32 Jahre alt) mit Schusswunden konnten am Dienstagabend das Krankenhaus verlassen. Ein vierter Verletzter habe sich auf der Flucht den Knöchel verdreht, berichtete ABC News in Los Angeles.