Erst vergangene Woche sorgten aggressive Jugendliche im Englischen Garten für Probleme. Auf der Wiese unterhalb des Monopteros kam es hier zu einer Massenschlägerei, auch Polizeibeamte wurden angegriffen. Gut möglich, dass die Polizei an diesem Wochenende mit so vielen Einsatzkräften vor Ort war, um ein solche Situation gleich von Beginn an zu verhindern.