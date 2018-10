Der Kämmerer nimmt von jeglichem Überschwang Abstand. Das Jahr sei schließlich noch nicht rum. Und wer weiß schon, was im Dezember noch passiert. Er wäre nicht das erste Mal, dass es in den letzten Wochen eines Jahres ein positives Saldo noch verhagelt, heißt es in der Kämmerei. Also: ruhig Blut und maximal leise feiern. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, käme die Stadt heuer drum herum, neue Kredite aufzunehmen. Schulbau, U-Bahnbau – die wachsende Stadt im Allgemeinen: Das verschlingt schließlich eine Unmenge an Geld. In den nächsten Jahren werde man sich deshalb wohl auch Geld leihen müssen, schätzen die Experten der Stadt. Aber heuer: Da klappt’s auch locker ohne.