Einmal Hallig und zurück, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, arte, Louder than Bombs, Drama

Isabelle Reed ist Kriegsfotografin, ihre Arbeit hat sie an die gefährlichsten Orte der Welt geführt. Es ist die Ironie des Schicksals, als sie bei einem banalen Autounfall ein paar Kilometer von ihrem sicheren Zuhause in einem New Yorker Vorort stirbt. Der Film beobachtet den Dominoeffekt in Folge dieses tragischen Todes - Schock, Trauma, posttraumatische Folgen - die Auswirkungen, welche der Tod der Mutter auf den hinterbliebenen Vater und seine zwei Söhne hat, während diese verzweifelt versuchen, weiterzuleben.