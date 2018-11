Anfahrt zu Andreas Gabalier: Viele Wege führen zur Olympiahalle

Viele Fans kommen schon früh zum Konzert und das ist auch ratsam: Denn wie immer bei ausverkauften Konzerten in der Olympiahalle, drängen alle kurz vor Konzertbeginn aus der U-Bahn. Los geht es am Samstag um 20 Uhr und wie so oft führen viele Wege zur Olympiahalle. Nicht nur von der U3 (Haltestelle Olympiazentrum) aus kommt man bequem zur Halle, sondern auch von den Bushaltestellen rundherum. Am Olympiazentrum halten die Busse 173 und 177. Der Stadtbus 144 fährt in die Nähe der Eishalle zum Spiridon-Louis-Ring.