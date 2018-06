Berlin - In der Bamf-Affäre um Verfahrensmängel sollen der Ex-Innenminister Thomas de Maizière und der frühere Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier (beide CDU) im Innenausschuss des Bundestages am 15. Juni aussagen. Beide seien zu einer Sondersitzung eingeladen worden, hieß es aus Ausschusskreisen am Dienstag. Eine konkrete Zusage gebe es aber noch nicht.