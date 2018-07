Einkaufen in Landshut Neuer Rewe-Markt: Eine Lücke wird geschlossen

Landshut - Manchmal geht es auch um die Auswahl: In der Innenstadt geht den Landshutern schon länger ein zweiter, größerer Supermarkt ab, der auch fußläufig zu erreichen ist. Seit der Edeka an gleicher Stelle vor rund sieben Jahren geschlossen hatte, hat sich in dieser Hinsicht kaum etwas getan. Damit ist es demnächst vorbei, das Warten hat ein Ende: Die Landshut Stadtratsfraktion Landshuter Mitte hat am Montagabend eine erste Besichtigungstour durch den derzeit im Bau befindlichen neuen Rewe-Markt organisiert. Investor und Bauherr Jens Janke führte die Gruppe durch den Komplex. Ebenfalls mit dabei: der künftige Chef des Einkaufsmarkts.