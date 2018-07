Einkaufen in der Provinz "Mobiler Dorfladen": Tante Emma kommt auf Rädern

Die Verkaufsfläche von 17 Quadratmetern ist begehbar und das Mobil werde rund "200 Produkte an Bord" haben, erzählt Prucker. Es gebe Fleisch und Fisch - beides tiefgefroren-, Kartoffeln, Äpfel, ... - weil das Angebot so breit ist, kürzt Prucker seine Auflistung ab: "Was man fürs tägliche Leben braucht, erwischt man da immer." Und sogar Bargeld kann man in dem Fahrzeug abheben - aber nur bis zu 200 Euro und auch nur, wenn man für mindestens zehn Euro eingekauft hat.