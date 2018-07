Spitzfindig merkte er an, die Rolle als "böser Bube" habe er häufiger inne gehabt. Was Bierhoff, der 2002 an der Fern-Universität Hagen einen Abschluss als Diplom-Kaufmann machte, rund um das Nationalteam anpackte, wird ihm heute vorgeworfen. Er hat die DFB-Elf zu einer Marke stilisiert, die Spieler bekamen immer mehr Marketingmaßnahmen aufgebürdet. PR-Slogans ("Die Mannschaft", "#zsmmn", "Best never rest") wurden wichtiger als auch nur eine offene Trainingseinheit für Fans – so geschehen in Südtirol. Wie weit ist die Entfremdung von der Basis, von den Fans, die sich zum Teil nur noch wie Kunden vorkommen, vorangeschritten? Der "Kicker" nennt das Wirken des Nationalelfdirektors die "Bierhoffisierung des Fußballs".