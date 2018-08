Einfache Regeln helfen Das passiert, wenn Sie das Smartphone mehr beachten als die Kinder

Aufmerksamkeit könne über Körperkontakt, über positive Worte und Gesten sowie Augenkontakt geschenkt werden, so Steffen Heil. Sie "erfordert von den Eltern eine gehörige Portion Feingefühl, denn nicht jedes Kind kann seine Bedürfnisse lautstark einfordern". Beschäftigen sich Eltern, in Anwesenheit ihrer Kinder, ununterbrochen mit dem Smartphone, so senden sie diesen eine klare Botschaft, erklärt der Experte: "Das Smartphone ist für meine Mama oder meinen Papa also sehr wichtig. Und ich?" Kinder werden "sehr einfallsreich, wenn es um das Ergattern von Aufmerksamkeit ihrer Eltern geht. Wenn Kinder beispielsweise lernen, dass sie nur dann die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern erhalten, wenn sie Fehlverhalten an den Tag legen, dann werden sie dieses Verhalten wiederholen. Man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen".