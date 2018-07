Einfach, weil sie will und kann Heißer Schnappschuss: Jenna Dewan lässt die Hüllen fallen

Immer wieder sieht sich Jenna Dewan (37, "Step Up") in den sozialen Medien sogenannten Mom-Shaming-Kommentaren gegenüber. In den Augen einiger Nutzer gebe sich die Mutter einer fünfjährigen Tochter viel zu aufreizend und freizügig. Besonders für jene Kritiker scheint die 37-Jährige jetzt aber eine eindeutige Botschaft zu haben: Sie zieht einfach mal komplett blank. Auf dem Cover der "Women's Health" zeigt sich die Ex von Channing Tatum (38, "Magic Mike") wie Gott sie schuf.