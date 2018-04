Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Bei "Köln 50667" gerät Marc mit Jule in Streit und in "Alles was zählt" hilft Pauline Damian aus einer brenzligen Situation. Lilly will sich bei "GZSZ" indessen nicht von Brückners Verhalten einschüchtern lassen.