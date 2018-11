Einfach und gut So wird der "Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska" aus Frankfurt/Oder

Es wird mal wieder international: Das deutsch-polnische Ermittlerteam um Maria Simon (42) und Lucas Gregorowicz (42) im Grenzgebiet bei Frankfurt an der Oder muss einen Mord aufklären. Ohne große Aufregung gehen die Kommissare Lenski und Raczek im "Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska" (25. November um 20:15 Uhr, Das Erste) an die Arbeit und untersuchen zunächst unterschiedliche Spuren, um am Ende des Films wieder zueinander zu finden.